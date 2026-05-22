MIRC Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MIRC Electronics hat am 20.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MIRC Electronics ein Ergebnis je Aktie von 0,050 INR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,44 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 28,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,450 INR gegenüber -0,090 INR im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 6,60 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at