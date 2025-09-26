Mirion Stock Rises 12% After Announcement Of Upsized $325Mln Convertible Notes Offering

(RTTNews) - Mirion Technologies, Inc. (MIR) jumped 12.25 percent to $24.06 on Friday, up $2.63, after the company announced the pricing of $325 million aggregate principal amount of 0.00 percent Convertible Senior Notes due 2031 in a private placement. The offering was upsized from the previously announced $250 million, signaling strong demand from institutional buyers. The stock opened at $22.91 and traded between $22.26 and $24.06, compared with a prior close of $21.43 on the New York Stock Exchange. Trading volume reached 16.2 million shares, significantly above the average of 4.0 million. Mirion now trades within a 52-week range of $10.76 to $25.16.