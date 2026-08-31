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31.08.2026 06:31:29
Miris: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Miris hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,35 SEK. Im Vorjahresquartal waren -3,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,2 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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