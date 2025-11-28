MirLand Development: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MirLand Development hat am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MirLand Development -5,790 ILS je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 159,72 Prozent auf 16,6 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,4 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at