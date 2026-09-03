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03.09.2026 06:31:29
MirLand Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
MirLand Development präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MirLand Development ein EPS von -0,210 ILS in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 34,77 Prozent auf 1,8 Millionen ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,8 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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