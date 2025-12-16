Miroku hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Miroku ließ sich am 15.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Miroku die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -978,57 JPY. Ein Jahr zuvor waren -780,930 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,04 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 856,060 JPY. Im Vorjahr waren -777,670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 12,52 Milliarden JPY, während im Vorjahr 10,92 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at