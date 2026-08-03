Miroku Jyoho Service gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Miroku Jyoho Service hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 34,04 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,51 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at