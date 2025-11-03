Miroku Jyoho Service: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Miroku Jyoho Service hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 58,78 JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at