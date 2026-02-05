Miroku Jyoho Service veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Miroku Jyoho Service hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 53,06 JPY gegenüber 50,22 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 12,35 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at