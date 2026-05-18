Miroku Jyoho Service: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Miroku Jyoho Service hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 38,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 27,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 12,40 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,42 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 180,56 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Miroku Jyoho Service 146,40 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Miroku Jyoho Service in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,93 Milliarden JPY im Vergleich zu 46,16 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at