Miroku Jyoho Service: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Miroku Jyoho Service präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 49,44 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 58,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,21 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at