Miroku mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Miroku hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 64,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 57,35 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,35 Milliarden JPY – ein Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Miroku 3,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at