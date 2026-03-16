Miroku stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Miroku hat am 13.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Miroku hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 34,70 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Miroku im vergangenen Quartal 2,54 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Miroku 2,96 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at