Mirum Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mirum Pharmaceuticals stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,43 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 159,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 111,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at