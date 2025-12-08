Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

WKN: 984345 / ISIN: CH0012627250

Mirum Pharmaceuticals übernimmt HBM Portfoliounternehmen Bluejay Therapeutics für bis zu USD 820 Millionen

HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Ankauf/Partnerschaft
Mirum Pharmaceuticals übernimmt HBM Portfoliounternehmen Bluejay Therapeutics für bis zu USD 820 Millionen

08.12.2025 / 14:50 CET/CEST

Die auf den Healthcare-Sektor fokussierte Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments teilt mit, dass die Aktionäre ihres privat gehaltenen Portfoliounternehmens Bluejay Therapeutics einer Übernahme durch Mirum Pharmaceuticals (Nasdaq: MIRM) zugestimmt haben. Gemäss den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Mirum alle ausstehenden Aktien von Bluejay für USD 250 Millionen in bar und USD 370 Millionen in Mirum-Aktien erwerben, zuzüglich potenzieller gestaffelter, umsatzabhängiger Meilensteinzahlungen von bis zu USD 200 Millionen in bar.

HBM Healthcare Investments hat im Mai 2024 USD 7 Millionen in die Serie-C-Finanzierungsrunde von Bluejay Therapeutics investiert. Bei Abschluss der Transaktion erhält HBM Healthcare Investments rund USD 6 Millionen in bar sowie Aktien von Mirum Pharmaceuticals im Gegenwert von derzeit USD 7 Millionen. Bei Erreichen der umsatzabhängigen Meilensteine können zudem weitere Erlöse von bis zu USD 3,7 Millionen resultieren.

Bluejay Therapeutics widmet sich der Entwicklung neuartiger Therapieansätze für Virusinfektionen und Erkrankungen der Leber. Das Unternehmen testet mit Brelovitug einen Antikörper zur Behandlung von chronischen Hepatitis-D- und  Hepatitis-B-Virusinfektionen.

Kontakt
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki,  +41 41 710 75 77, 
andreas.wicki@hbmhealthcare.com.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG
Bundesplatz 1
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41438887171
Fax: +41438887172
E-Mail: info@hbmhealthcare.com
Internet: https://www.hbmhealthcare.com
ISIN: CH0012627250
Valorennummer: 1262725
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2241904

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241904  08.12.2025 CET/CEST

