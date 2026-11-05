Mirum Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mirum Pharmaceuticals hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,87 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 185,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mirum Pharmaceuticals 133,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at