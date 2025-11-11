Mirza International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mirza International hat sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mirza International ein EPS von 0,430 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Mirza International im vergangenen Quartal 1,64 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mirza International 2,01 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at