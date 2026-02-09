Mirza International gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mirza International hat am 07.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,410 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,18 Milliarden INR gegenüber 1,14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at