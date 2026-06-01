Mirza International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mirza International hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,96 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Mirza International mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,90 Prozent verringert.

Mirza International hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,240 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Mirza International mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -9,29 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at