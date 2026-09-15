Misawa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Misawa ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Misawa die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Misawa -10,250 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,23 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at