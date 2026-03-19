Misawa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Misawa hat am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,57 JPY gegenüber 22,65 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,65 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,28 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 17,65 JPY beziffert, während im Vorjahr 26,50 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 12,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at