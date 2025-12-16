Misawa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Misawa hat sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,48 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Misawa 0,170 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,79 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at