Misawa: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Misawa hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,81 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3,06 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at