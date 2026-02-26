|
26.02.2026 06:31:29
MISC Bh: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MISC Bh hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,97 Prozent auf 2,81 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,31 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,380 MYR gegenüber 0,270 MYR je Aktie im Vorjahr.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,80 Prozent auf 11,15 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,24 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
