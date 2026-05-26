MISC Bh vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MISC Bh hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,17 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MISC Bh 0,160 MYR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,89 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 2,82 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at