MISC Bh zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MISC Bh äußerte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,79 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 76,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,72 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at