Mishorim Development hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mishorim Development ließ sich am 23.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mishorim Development die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,21 ILS vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,650 ILS erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Mishorim Development mit einem Umsatz von insgesamt 93,2 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,8 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 30,33 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at