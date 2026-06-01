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01.06.2026 06:31:29
Mishra Dhatu Nigam präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mishra Dhatu Nigam lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 4,16 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 5,53 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mishra Dhatu Nigam 4,11 Milliarden INR umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,02 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 5,92 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 12,09 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 10,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 7,10 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 12,03 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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