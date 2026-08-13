Mishra Dhatu Nigam verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mishra Dhatu Nigam hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,690 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,39 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mishra Dhatu Nigam einen Umsatz von 1,70 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at