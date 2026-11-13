Mishra Dhatu Nigam veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mishra Dhatu Nigam stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mishra Dhatu Nigam ein EPS von 0,690 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,96 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,10 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at