Mishtann Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mishtann Foods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 308,4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 90,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,44 INR. Im letzten Jahr hatte Mishtann Foods einen Gewinn von 3,09 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Mishtann Foods im vergangenen Geschäftsjahr 11,53 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mishtann Foods 13,75 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at