Misr Duty Free Shops öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Misr Duty Free Shops hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EGP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,980 EGP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,90 Prozent zurück. Hier wurden 344,0 Millionen EGP gegenüber 365,6 Millionen EGP im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at