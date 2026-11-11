Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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11.11.2026 21:52:00
Missachtung von Anordnungen im Wahlkampf: Geldstrafe gegen Meta in Brasilien
Die brasilianische Wahlbehörde bestraft Meta wegen Missachtung von Gerichtsentscheidungen im Wahlkampf, erkennt jedoch keine gezielte Beeinflussung der Wahlen.
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