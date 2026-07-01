AI Energy Aktie
ISIN: TH5085010R14
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01.07.2026 17:02:00
Missed Out on Nvidia? This AI Energy Stock Might Be the Next Big Winner.
Since the release of ChatGPT in November 2022, Nvidia stock has surged by over 1,090%, helping make it one of the most valuable artificial intelligence (AI) stocks around. Now hyperscalers are facing bottlenecks in power and equipment and are scrambling to secure reliable energy.One company making headlines in recent weeks for its partnership with Nvidia to power next-generation AI factories is Fluence Energy (NASDAQ: FLNC). Could Fluence be the next big AI winner? Let's dive into the company and its new partnership to find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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