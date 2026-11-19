With Anthropic (NASDAQ:ANT) set to roll out its initial public offering (IPO) on Thursday, not everyone will be able to get in on the expected initial list price of $83. To get that, you had to be a large entity or have access to a brokerage that received some allocation of shares that were priced at the initial price. When a stock goes public, it rarely starts trading at its initial list price due to high demand.

So, if you missed out on the allocation, you'll have to purchase shares on the open market, likely at a higher price than the initial list price.

Will this be worth doing? Let's take a look.

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