Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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11.06.2026 22:48:00
Missed the rally in optical stocks? Coherent and Lumentum just got more attractive, according to J.P. Morgan.
Investors have been worried about the adoption of co-packaged optics, but those fears seem overblown, says an analyst.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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