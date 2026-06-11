Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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11.06.2026 22:48:00

Missed the rally in optical stocks? Coherent and Lumentum just got more attractive, according to J.P. Morgan.

Investors have been worried about the adoption of co-packaged optics, but those fears seem overblown, says an analyst.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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