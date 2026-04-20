Orbit Corporation Aktie
WKN DE: A0M7Q9 / ISIN: INE628H01015
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20.04.2026 10:46:33
Missgeschick im erdnahen Orbit: Bezos' Weltraumfirma schießt Satellit in falsche Umlaufbahn
Amazon-Gründer Jeff Bezos lässt einen Satelliten ins All fliegen. Doch der Ausflug bleibt wohl von kurzer Dauer: Das Vorhaben misslingt. Jetzt soll der Satellit zum Absturz gebracht werden, weil er unbrauchbar in der falschen Umlaufbahn hängt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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