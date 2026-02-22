Link Aktie

Link für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.02.2026 08:08:00

Missing Link: Digitaler Neustart des Sozialstaats soll Zettelwirtschaft beenden

Neues Sozialgesetz, automatisierte Auszahlungen und EUDI-Wallet als digitaler Turbo: Eine Kommission will die Verwaltung aus der Komplexitätsfalle befreien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Link Inc. Registered Shs

mehr Nachrichten