Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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07.06.2026 08:08:00
Missing Link: Europa im Souveränitätsdreieck
Ist ein Weg in die digitale Souveränität möglich? Langsam zeichnet sich ab, welche Ansätze wie ineinandergreifen könnten, um eine Wirkung zu entfalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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