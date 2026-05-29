VR Holdings Aktie
ISIN: US91829Q1004
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29.05.2026 12:19:00
Missing Link: Metaverse und Geisterstädte - Warum es Social-VR-Apps schwer haben
Mit dem Aus von „Rec Room“ und Metas Einschnitt in „Horizon Worlds“ enden zwei prominente Kapitel der VR-Geschichte. Woran sind sie gescheitert?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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