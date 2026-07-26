Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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26.07.2026 08:02:00
Missing Link: Mit der Gepardenforelle durch die Gesetzesmaschinerie
Wir berichten regelmäßig darüber, dass Gesetze beraten, geändert, verabschiedet oder (viel zu selten) gestrichen werden. Doch wie genau passiert das eigentlich?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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