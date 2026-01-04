Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
|
04.01.2026 08:13:00
Missing Link: Unsichtbare Revolution - wie der Bund die Verwaltung mit KI flutet
Die Bundesregierung offenbart: Die Zeit der überschaubaren Pilotprojekte für KI in Behörden ist vorbei. Der Bund baut einen "Marktplatz der Möglichkeiten" auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!