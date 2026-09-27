Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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27.09.2026 12:00:00
Missing Link: Vom Herzbefund zur Behandlung - was Algorithmen nicht leisten
Algorithmen erkennen Herzprobleme, über Wearables und Co. auch aus der Ferne. Doch wer prüft die Hinweise und sorgt dafür, dass Patienten behandelt werden?
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