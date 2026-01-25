Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
|
25.01.2026 07:30:00
Missing Link: Vor 50 Jahren startete die Concorde in den Liniendienst
Das schlanke Überschallflugzeug Concorde galt als „Königin der Lüfte“. Vor 50 Jahren eröffneten Air France und British Airways gleichzeitig den Liniendienst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!