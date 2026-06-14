Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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14.06.2026 08:00:00
Missing Link: Warum Deutschlands Behörden bei der Digitalisierung stagnieren
Trotz hoher Investitionen bleibt die digitale Verwaltung in Deutschland hinter den Erwartungen zurück. Das Problem sind nicht die Mittel, sondern die StrukturenWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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