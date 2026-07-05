Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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05.07.2026 08:02:00
Missing Link: Wie die Japaner einen Bahnhof im laufenden Betrieb umbauen
Bahnhofsumbauten sind oft mit massiven Ausfällen verbunden. Japaner schaffen das jedoch fast ohne. Heise Online hat sich die Baustelle in Shinagawa angesehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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