Mission Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mission Bancorp stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 2,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mission Bancorp 2,71 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Mission Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 28,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,01 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 9,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,73 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 113,33 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Mission Bancorp 106,38 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at