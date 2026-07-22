Mission Bancorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mission Bancorp hat sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,73 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at