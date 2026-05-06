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06.05.2026 06:31:29
Mission Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mission Bancorp hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mission Bancorp 2,53 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mission Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,0 Millionen USD im Vergleich zu 27,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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