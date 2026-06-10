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10.06.2026 06:31:29
Mission Produce: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mission Produce hat am 08.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mission Produce ein EPS von 0,040 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 290,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 23,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mission Produce 380,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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