Mission Produce: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mission Produce hat am 08.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mission Produce ein EPS von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 290,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 23,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mission Produce 380,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at